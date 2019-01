Verzekeraar vermoedt fraude bij brand Palazzo

Verzekeraar Nationale-Nederlanden (NN) vermoedt dat Jan-Paul Beukering het Palazzo Theater in Grave zelf in brand heeft gestoken om er financieel beter op te worden. Dit schrijft dagblad De Gelderlander.

De krant baseert zich op het verslag dat de rechtbank in juni opmaakte tijdens een kort geding dat Beukering had aangespannen tegen NN. De verzekeraar zou ernstige twijfels hebben over de oorzaak van de brand in het Palazzo Theater. Beukering zegt dat hij werd overvallen. De twee overvallers zouden vervolgens het theater in brand hebben gestoken. NN denkt dat Beukering zelf achter de brand zit.

Negatief eigen vermogen

Beukering zou behalve een hypotheek en een lening bij zijn moeder voor € 450.000, ook een negatief eigen vermogen hebben van rond de € 400.000. De verzekeringspremie zou ook een aantal keren niet van zijn bankrekening zijn afgeschreven in verband met saldo-tekort, zo meldt de krant. De eigenaar werd afgelopen maandag aangehouden door de politie. Hij zou de enige verdachte zijn in de brandzaak.