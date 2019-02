Verbond denkt na over directe verzekering

Het Verbond van Verzekeraars denkt in het kader van innovatie na over een directe verzekering, een zogenaamde verkeersverzekering. Bij deze ‘first party’-verzekering handelt de verzekeraar zelf de schade van de eigen verzekerde af.

Het Verbond schrijft dit in de visie ‘Onderweg naar morgen’, waarin het onder meer over motorrijtuigenverzekeraars gaat. De vele veranderingen in die branche hebben grote invloed op de te verzekeren risico’s en de wensen van de klant. Vooral de aansprakelijkheid komt ter discussie als bijvoorbeeld zelfsturende auto’s gebruikelijker gaan worden. De directe verzekering zou volgens het Verbond een oplossing kunnen zijn.

Met deze verzekering handelt iedere verzekeraar de schades van de eigen verzekerden af, waardoor de afhandeling van een schade sneller en efficiënter kan, omdat langlopende aansprakelijkheidsdiscussies worden gemeden. In de ‘verkeersverzekering’ is zowel letselschade als schade aan het voertuig meegenomen. Het Verbond gaat onderzoeken of de directe verzekering haalbaar is. Verzekeraars deden hier eerder goede ervaringen mee op in de afwikkeling van de schade van de grote kettingbotsing in Zeeland in 2014. Bij die schade werd geen onderscheid gemaakt tussen WA- en casco-schades en konden klanten met een WA-verzekering ook schade aan hun eigen auto bij de eigen verzekeraar indienen.