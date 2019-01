‘Klimaatverandering zorgt voor meer risico’s dan verzekeraars denken’

Verzekeraars zien wel in dat klimaatverandering een van de grootste opkomende risico’s is, maar toch onderschatten zij de impact ervan op de dagelijkse gang van zaken. Dat schrijft ratingbureau Standard & Poor’s.

Het bedrijf schrijft dat veel verzekeraars wetenschappelijke bevindingen over het klimaat meenemen in hun bedrijfsvoering, maar dat zij de klimaatsveranderingen niet als een bedreiging zien voor de dagelijkse activiteiten, omdat niet-levensverzekeringen jaarlijks aangepast kunnen en verzekeraars op die manier voldoende beschermd zijn. Daar denkt Standard & Poor’s duidelijk anders over.

Volgens het ratingbureau zouden de kapitaalposities van verzekeraars aangetast kunnen worden door lagere inkomsten uit investeringen en hogere kapitaaleisen als het gevolg van de verwachte toename van weergerelateerde claims. Het is nu nog onzeker hoe klimaatverandering uit gaat pakken, dus het beeld kan in enkele jaren dramatisch veranderen, schetst Standard & Poor’s. Het grootste gevaar zou er zijn als de klimaatveranderingen onverwacht en abrupt zijn. De branche is er wel klaar voor als veranderingen stapsgewijs komen.