Jos de Blok (Buurtzorg) wil eigen zorgverzekering beginnen

Zorgondernemer Jos de Blok van thuiszorgorganisatie Buurtzorg wil in 2017 de markt opgaan met een nieuwe zorgverzekering. Plannen daartoe zijn besproken met een aantal hoogleraren. Hij denkt kans van slagen te hebben, zei hij in het TV-programma Eenvandaag.

De Blok kiest voor een netwerkorganisatie met leden. Hij richt zich niet alleen op het verzekeren van zorgkosten, maar ook op het voorkomen van ziekte. “Om een nieuwe zorgverzekeraar te starten heb je minimaal 20.000 leden nodig. Ik denk dat wij er meer kunnen binnenhalen.” Ook denkt De Blok dat hij eenderde kan besparen op de overheadkosten. Dat geld vloeit dan ook weer terug naar de leden. Hij is niet bang dat er geen plek is voor nog een nieuwe zorgverzekering. “Toen ik begon met Buurtzorg dacht men ook dat het niet ging lukken. Wij zijn nu wel de grootste aanbieder van thuiszorg.”

Presentatie

Op 3 december presenteert De Blok zijn plannen. In de krant Tubantia laat hij weten dat er één zorgpolis komt. Mensen betalen hetzelfde, maar krijgen een grote keuzevrijheid. Patiënten krijgen een belangrijke stem. De nieuwe zorgverzekering zou in een aparte organisatie ondergebracht worden en krijgt de steun van Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde en oprichter van Urganda en Nederland Kantel en hoofdeconoom Marcel Canoy. Buurtzorg heeft een omzet van € 300 mln en er werken 10.000 mensen die 70.000 mensen in het hele land wijkverpleging bieden.