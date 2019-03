Janthony Wielink: ‘Verplichte AOV komt er voorlopig niet aan’

Dat AOV momenteel een heet onderwerp is, bleek deze week volop. Nadat Adfiz met de landelijke AOV-ronde dinsdag al een volle zaal trok, lukte dat NVIA en Movir donderdag ook met, weliswaar, een kleinere zaal. Bijna honderd adviseurs hadden zich verzameld in het Van der Valk Hotel in Houten en luisterden onder meer naar het verhaal van Wielink, directeur van Enkwest Opleiding & Advies en bestuurslid van Nederlandse Vereniging van Inkomensadviseurs.

Scheringa

Hij vertelde dat adviseurs er voorlopig niet op hoeven te rekenen dat de politiek een verplichte AOV gaat invoeren. “Daar gaan we nog niet aan, in de huidige regering is daar nog geen draagvlak voor.” Maar de regeringsperiode loopt ook langzaam op zijn einde en dus komt er ruimte voor nieuwe plannen. “Ik weet dat ene meneer Scheringa de verplichte AOV prominent in zijn programma heeft opgenomen”, grapte Wielink. En serieuzer: “Ik denk dat de PvdA het ook wel eens zou kunnen opnemen.”

AFM

Wielink had ook nog een vraag voor de AFM, die senior toezichthouder Jeroen Gevaert had afgevaardigd. “Ik ben benieuwd naar de gevolgen van het AOV-onderzoek van de toezichthouder. Voor het eerst pleit de AFM ervoor dat er meer verzekerd moet worden, vaak wordt er juist gewaarschuwd voor oververzekering. Maar als de AFM straks ook boetes uit gaat delen, weet ik niet of adviseurs nog wel geneigd zullen zijn om meer AOV-advies te gaan geven.”

Gevaert stond meteen op om op deze paradox in te gaan: “Ik moet eerlijk zeggen dat deze overweging voor mij nieuw is. Maar ik kan wel vertellen dat we hem zeker niet mee gaan nemen als we een zaak overdragen aan handhaving.”