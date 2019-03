Fintech-startup Zeker.me komt met ‘location-based’ schadeherstel

Data-driven startup Zeker.me, actief in de verzekeringsbranche, gaat in samenwerking met Schadegarant ‘location-based’ schadeherstel aanbieden. Mensen die een autoverzekering bij Zeker.me hebben, kunnen na een ongeluk direct zien welke gekwalificeerde reparateurs in de buurt zijn.

“Meerdere verzekeraars werken met Schadegarant, maar de startup is de eerste die de dienst heeft geïntegreerd in zijn online schadeformulier”, claimt Zeker.me. Oprichter Nick van der Meij legt uit hoe het nieuwe initiatief werkt: “Mensen hebben vaak moeite met het vinden van een goede reparateur na schade. Bij Zeker.Me vullen gebruikers een online schadeformulier in, waarna ze op basis van hun locatie meteen zien welke aangesloten reparateurs in de buurt zitten. Bovendien betalen wij het schadebedrag rechtstreeks aan de reparateur, zodat een gebruiker niet zomaar even 2.000 euro hoeft voor te schieten. We maken dit proces bewust zo gemakkelijk mogelijk, want bij schade wil je je nergens druk om hoeven maken.”

Naast het schadeherstel op locatie komt Zeker.me ook met de no claim-calculator. Daarmee zien gebruikers direct wat er met hun premie gebeurt als ze een schade indienen en kunnen ze zien of het nuttig is om de schade wel te claimen. De calculator rekent de kosten direct uit.