Ditzo bindt strijd aan met hart- en vaatziekten bij vrouwen

Ditzo roept heel Nederland op het hart op te zoeken en mee te nemen. In het pluchen hart zit een gps-tracker, die precies bijhoudt waar het hart zich bevindt en hoeveel kilometers het aflegt. De tocht is te volgen op www.dehartstocht.nl. Ditzo doneert € 10 per gemaakte kilometer aan onderzoek tegen hart- en vaatziekten en een bonus van € 10 voor elke selfie of elk filmpje die mensen met het hart plaatsen op social media. De opbrengst gaat naar het Hart- enVaatcentrum van het Universitair Medisch Centrum Utrecht.