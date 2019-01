Consumentenbond wijst op verschillen bijzondere kosten bij opstalverzekering

Het incident met de vallende kranen in Alphen aan den Rijn heeft opvallend grote verschillen bij de bijzondere kosten van opstalverzekeringen aan het licht gebracht. Daarover bericht de Consumentenbond.

Bewoners van de getroffen huizen, die nu gesloopt worden, verblijven al bijna drie maanden in bijvoorbeeld een hotel. Een voorbeeld van bijzondere kosten, die volgens de Consumentenbond niet door alle opstalverzekeringen op dezelfde manier worden gedekt. Vrijwel alle verzekeraars hebben een maximumtermijn van drie maanden, al wordt die in het geval van een herbouwing, zoals in Alphen aan den Rijn, vaak verlengd tot een jaar.

Maar veel Verzekeraars vergoeden alleen een bedrag voor huurderving. Dat is een vergoeding voor misgelopen huurinkomsten, ook als de verzekerde zelf bewoner is. Alleen Delta Lloyd, Ohra en United Insurance dekken onbeperkt de kosten van het verblijf elders. Deze drie partijen worden samen met Avéro Achmea en FBTO door de Consumentenbond aangemerkt als de verzekeraars met de beste dekking voor bijzondere kosten. De nieuwe extra uitgebreide polis van Aegon wordt bestempeld als het product met de slechtste dekking. “Geen saneringskosten, geen herstel tuinschade en de kosten van door de overheid verplicht gestelde veiligheidsmaatregelen worden boven het verzekerd bedrag vergoed tot maximaal €250 per gebeurtenis”, schrijft de Consumentenbond. “Bruns ten Brink, InShared, Klaverblad, Kruidvat én de allrisk-verzekering van Aegon scoren op dit vlak eveneens matig.”