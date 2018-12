Risk managers krijgen steeds meer invloed

Meer dan zeven van de tien (71%) risk managers zeggen dat hun invloed binnen hun organisatie groter is dan drie jaar geleden. Dit blijkt uit een onderzoek onder 500 bedrijven in Europa, het Midden-Oosten en Afrika, dat in opdracht van ACE European Group is uitgevoerd.

Het nieuwe rapport, The Changing Role of the Risk Manager, benadrukt dat hun invloed op strategische beslissingen (78%), digitale technologie en social media (76%) en de selectie van leveranciers en zakenpartners (73%) het sterkst toeneemt. Het feit dat hun invloed toeneemt, komt, zeggen de riskmanagers, door de complexiteit van hun bedrijfstak (27%), economische onzekerheid (29%) en technologische veranderingen (35%). Technologie stimuleert niet alleen veranderingen, maar is ook een bron van zorg voor veel risk managers, die technologierisico als één van hun grootste zorgen noemden in de ACE Emerging Risks Barometer 2015.

Futuristen

Gezien de ingrijpende veranderingen in de wereld om hen heen, erkennen risk managers dat er nieuwe vaardigheden en hulpmiddelen nodig zijn. Bijna acht van de tien (79%) is van mening dat een moderne risk manager moet denken als een futurist. 81% is het ermee eens dat het gebruik van big data en analyses risk management in de toekomst zal veranderen. Bijna de helft, 47%, denkt dat het zeer belangrijk is voor risk managers om innoverend te zijn.