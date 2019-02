Online tool biedt inzicht in switchgedrag particulier verzekerden

Baken Adviesgroep biedt verzekeraars en volmachtbedrijven een online tool om het switchgedrag rond particuliere schadeverzekeringen te monitoren. Deze Switchmonitor is in eerste instantie beschikbaar voor autoverzekeringen.

De Switchmonitor geeft inzicht in het gedrag van de klant en stelt de aanbieders in staat de eigen producten, dienstverlening en communicatie te verbeteren zodat de klanttevredenheid toeneemt en het verloop afneemt. De Switchmonitor wordt geleverd met een online rapportage tool. Hiermee kunnen de deelnemers de resultaten live bekijken en vergelijken met de andere deelnemers. Ook is het mogelijk de resultaten te downloaden voor verdere analyse of interne verspreiding. “We willen in eerste instantie een anonieme benchmark aanbieden”, zegt Laurens van Graafeiland van Baken Adviesgroep.

Proef

De Switchmonitor is ontwikkeld in samenwerking met KoKo Kroup en bestaat uit een online vragenlijst en rapportagetool. Twee verzekeraars, twee volmachtbedrijven en 1.100 klanten hebben deelgenomen aan een proef. Verzekeraar of volmachtbedrijf zetten zelf een online vragenlijst uit onder consumenten die hun autoverzekering hebben opgezegd. De abonnementskosten voor deelname bedragen voor het eerste jaar € 750 (ex btw), NVGA-leden krijgen een korting van 45%.