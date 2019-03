‘Logische stap voor Amazon om een vergelijkingssite te worden’

In Groot-Brittannië hebben branchevreemde partijen in deze eeuw hun aandeel in de verzekeringsmarkt al zien groeien van 1% naar 7%. Het wachten is op het moment dat grote partijen als Google en Amazon in de branche duiken om de lakens flink op te schudden. Am dook in de Britse markt om te kijken hoe dichtbij zo’n ‘disruption’ al is.