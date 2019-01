‘Forse toename captives voor herverzekering arbeidsvoorwaarden’

Het aantal captives dat risico’s ten aanzien van arbeidsvoorwaarden dekt neemt flink toe. De afgelopen tien jaar is dit aantal bijna vertienvoudigd, van negen in 2004 naar 77 op dit moment. Dit blijkt uit onderzoek van Towers Watsons specialistenforum de Captive User Group.

Towers Watson ondervroeg meer dan de helft van de wereldwijd opererende captives naar hun huidige gebruik van dit financieringsmodel en hun verwachtingen hiervan in de komende vijf jaar. Voor twee derde (67%) van deze groep is de voornaamste reden het besparen op kosten van verzekerde arbeidsvoorwaarden. Voor andere 24% is beter grip krijgen op de claimgegevens de belangrijkste stimulans, zodat zij de kosten van deze arbeidsvoorwaarden in de toekomst meer proactief kunnen beheren.

Eigen raamwerk

“Met de groei van arbeidsvoorwaarden en de bijbehorende grote kostentoename zetten steeds meer bedrijven hun eigen raamwerk voor herverzekeringen op (een captive), om zo de kosten binnen de perken te houden”, aldus Mark Cook, director bij Towers Watson. “Dit doen zij soms omdat de externe markt geen passende oplossing biedt, soms omdat de kosten van traditionele verzekeringsmaatschappijen te hoog zijn. Voorop staat dat kostenbeheersing altijd ten grondslag ligt aan elke beslissing met betrekking tot captives.”

Herverzekering

Bijna twee derde (62%) van de ondervraagden gebruikt een captive voor het dekken van overlijdens- en invaliditeitsrisico’s en zorgverzekeringen. Slechts een handvol (11%) doet dit ook voor pensioensparen. In de toekomst verwacht bijna de helft (48%) ook een captive op te zetten voor de pensioenlasten, ofwel in de komende drie tot vijf jaar (36%) ofwel binnen de komende twaalf maanden (13%). “Het gebruik van captives neemt voortdurend toe omdat steeds meer bedrijven inzicht krijgen hoe zij de almaar stijgende kosten van personeelsbeloningen kunnen beteugelen. Bedrijven die extra risico willen nemen, kunnen de grootste voordelen plukken. Een zorgvuldige evaluatie van risico’s is echter van wezenlijk belang voor de oprichting van een dergelijke financieringsmodel, omdat alleen sterke en goed gemanagede captives succesvol zijn”, aldus Cook.

Succes verschilt

“Terwijl kostenbesparing de voornaamste reden is voor de oprichting van een captive, laat het onderzoek ‘2014 Multinational Pooling and Captives’ zien dat het succes van individuele captives aanzienlijk verschilt. De mediaan van het jaarlijks rendement van wereldwijd opererende captives lag iets boven 11% van de totale premie-inleg. Hier zit echter een groot verschil tussen de verschillende partijen: de meest succesvolle behaalde een rendement van 65% terwijl een andere maatschappij een negatief rendement van -77% liet zien”, aldus Cook.