Europeesche ondergebracht bij ASR Schade

Europeesche Verzekeringen verhuist per 1 april 2016 naar het volledig gerenoveerde pand van ASR in Utrecht en wordt ondergebracht bij ASR Schade. Het label Europeesche Verzekeringen blijft bestaan.

Met de verhuizing vindt er ook een verandering plaats in het management. De nog te benoemen manager van Europeesche Verzekeringen gaat per 1 april 2016 rapporteren aan Robert van der Schaaf, directeur Schade van ASR. Met de huidige algemeen directeur van Europeesche, Gerard ten Brincke, wordt gesproken over voortzetting zijn loopbaan binnen dan wel buiten ASR. Met de verhuizing verkassen 175 medewerkers naar Utrecht. ASR benadrukt dat in de samenwerking met partners, zoals adviseurs en volmachthouders, niets verandert.