Directievoorzitter Noorderlinge verduisterde half miljoen

Het eigen personeel bracht de verduistering aan het licht. Het volmachtbedrijf heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie en er is melding van gemaakt bij de toezichthouders AFM en DNB. Noorderlinge is een samenvoeging van Leeuwarder Onderlinge Verzekeringen, Zevenwouden Verzekeringen en Fries Volmacht en positioneert zich als een serviceorganisatie die de gemeenschappelijke belangen van verzekeraar, intermediair en klanten van het intermediair behartigt. Zevenwouden, waar Noorderlinge onderdeel van uitmaakt, had in 2014 een jaaromzet van € 17,8 mln en een winst van € 5,4 mln. In 2013 stond er een verlies van € – 3,4 mln in de boeken.