Delta Lloyd biedt garantie tegen onderdekking voor bedrijfsschade

Van belang is dat de brutowinst en de termijn van de schade-uitkering goed worden vastgesteld. Vooral de uitkeringstermijn blijkt in de praktijk vaak te kort te zijn waardoor een bedrijf nog niet volledig hersteld is. De garantie tegen onderverzekering zorgt er voor dat een ondernemer de tijd krijgt die nodig is om zijn bedrijf weer te laten draaien.

Wens

Volgens Delta Lloyd bleek uit gesprekken met verzekeringsadviseurs en klanten dat een garantie tegen onderverzekering een grote wens was. “Wij zijn dan ook blij dat we dit nu als eerste verzekeraar in de markt kunnen aanbieden”, zegt Arjan Nollen, directeur Marketing & Verkoop Delta Lloyd.

Berekening

Delta Lloyd laat Troostwijk Taxaties & Expertises een beoordeling doen om zowel de brutowinst als de uitkeringstermijn nauwkeurig te berekenen. Bij bedrijfsschade is vooral de berekening van de termijn van de schade-uitkering lastig. In de meeste gevallen wordt er voor een uitkeringstermijn van 52 weken gekozen. In de praktijk blijkt dit vaak te kort te zijn. Delta Lloyd garandeert dan naast deze uitkeringstermijn een extra termijn van maximaal 26 weken.De garantie tegen onderverzekering op bedrijfsschade valt onder de Bedrijfsschadeverzekering van het Ondernemerspakket.