Delta Lloyd benoemt Maurice Koopman tot directeur Ohra

Delta Lloyd heeft Maurice Koopman aangesteld als directeur van Ohra. Koopman is afkomstig uit de eigen gelederen van de verzekeraar. Daarnaast is er een nieuwe functie voor Arjan Nollen bij Delta Lloyd, dat ook Wim de Bundel heeft benoemd.

Koopman (44) wordt de nieuwe directeur van Ohra. Hij kwam in 2002 in dienst bij Delta Lloyd en vervulde diverse management- en directiefuncties. Vanaf 2007 werkte Koopman bij ABN AMRO Verzekeringen. Vanaf 2014 was hij directeur Commerciële Divisie en was hij commercieel verantwoordelijk voor Schade Particulier, Zorg en de directe kanalen van Delta Lloyd. Koopman is per 1 november benoemd.

Nollen

Daarnaast heeft Delta Lloyd vanwege een veranderende strategie een nieuwe functie voor Arjan Nollen (44). Hij was sinds januari opvolger van Harry van der Zwan als directeur Advies. Die functie hoorde bij de commerciële divisie van de verzekeraar, maar wordt nu ondergebracht in de verschillende segmenten: Delta Lloyd wil de eigen organisatie hiermee wendbaarder maken. Als gevolg daarvan wordt Nollen per 1 november benoemd als directeur Marketing & Verkoop bij Delta Lloyd Schade.

Diezelfde functie gaat Wim de Bundel (46) per 1 november vervullen bij Delta Lloyd Leven. De Bundel was vanaf 2013 als commercieel directeur verantwoordelijk voor Leven Zakelijk & Corporate Pensioen. Hij heeft daarvoor diverse commerciële en managementfuncties vervuld binnen Delta Lloyd, waar hij sinds 1995 in dienst is.