D66 stelt kamervragen over plannen Achmea

De D66-Kamerleden willen onder meer weten of het kabinet het wenselijk vindt dat een verzekeraar verzekerden verleidt met premiekortingen in ruil voor privégegevens die verzekerden anders niet met de verzekeraar zouden delen. Ze willen ook weten of Achmea de plannen heeft voorgelegd aan het College bescherming persoonsgegevens.

Premiekorting

Achmea overweegt in navolging van andere verzekeraars lagere premies te rekenen als klanten informatie delen over bijvoorbeeld de beveiliging van hun huis of hun rijgedrag. Achmea is op zoek naar nieuwe manieren om geld te verdienen met schadeverzekeringen. Daarbij wordt onder meer gedacht aan de mogelijkheden om via slimme apparaten meer informatie te krijgen over het gedrag van klanten. Daarvoor wil Achmea onder meer samenwerken met Google Nest. Dat bedrijf maakt slimme thermostaten, die huizen veiliger maken door middel van rookmelders en koolmonoxide-alarmen.