Turien wil intermediair helpen met zorgverzekeringsadvies

Turien & Co. heeft een samenwerking met Upiva gesloten om het assurantieadviseurs dit najaar makkelijk maken in de zorgcampagne. Aangesloten adviseurs krijgen de beschikking over twee zorgvergelijkingsmodules en hebben volgens Turien en Upiva geen omkijken naar de handling.

“Van onze relaties kregen we regelmatig te horen dat het hen simpelweg aan tijd ontbreekt om in de drukke decembermaand hun relaties te voorzien van goed zorgverzekeringsadvies”, aldus Jan Hamburger, manager markt en product van Turien & Co. “Door de samenwerking met Upiva kunnen we hen nu ontzorgen. Naast een vergelijker, die we kosteloos aanbieden aan het bij ons aangesloten intermediair, kunnen we nu ook alle handling rondom het verstrekken van een goed verzekeringsadvies uit handen nemen.”

Alle 1.400 Turien & Co. adviseurs krijgen twee zorgvergelijkingsmodules tot hun beschikking; één voor het MKB- en één voor particuliere relaties. Er is keuze uit 8 zorgverzekeraars, voor zowel particuliere als zakelijke klanten.