Theo Kremer ontvangt Hudig-Langeveldt prijs 2015

Theo Kremer, directeur van het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV), heeft de Hudig-Langeveldt prijs 2015 gewonnen. Kremer ontvangt de prijs voor zijn inzet voor het PIV, waarvan hij sinds 1998 directeur is.

In zijn hoedanigheid als directeur heeft hij volgens het bestuur van de stichting de positie van verzekeraars succesvol vormgegeven. “Kenmerkend voor zijn inzet is altijd geweest om juist ook verzekeraars een initiërende rol te geven in de samenwerking met alle bij letselschade betrokken partijen om het schaderegelingsproces te verbeteren en te versnellen”, zegt Rolf van der Wal, voorzitter van de stichting.

Aon Studieprijs

Tegelijkertijd werd door de stichting ook de Aon Studieprijs 2015 uitgereikt. Deze werd gewonnen door mr. Melissa de Jong voor haar masterscriptie ‘Experiment resultaat gerelateerde beloning / verwachte werking in de praktijk’. De Jong doet daarin verslag van haar onderzoek nar de verwachte werking van het ‘no cure, no pay’-model in de letsel- en overlijdensschadepraktijk.