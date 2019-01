Miljoenennota heeft gevolgen voor schade bij leaserijders

Volgens Marc Diks, mede-eigenaar van 112schade.nl, kan het nadeel oplopen tot meer dan € 12.000 voor een berijder van een Mitsubishi Outlander en tot € 30.000 voor een berijder van de Volvo XC90. Het is een hoge extra schadepost waar veel mensen, volgens Diks, nog niet van op de hoogte zijn. “Wij krijgen nu al schadedossiers waarbij wij deze extra kosten meenemen in onze verhaalsactie omdat de bijtelling voor deze auto’s in 2015 al is verhoogd naar 7%. Onze verwachting is dat dit in de komende jaren meer en meer gaat voorkomen”, zegt Diks.