Independer geeft diefstaldekking aan WA-verzekerden

Independer heeft een paar voorwaarden gesteld aan de dekking. Naast dat die alleen geldt voor mensen die hun auto enkel WA-verzekerd hebben, mag de dagwaarde van de auto maximaal € 5.000 zijn en worden niet alle merken vergoed, al is de lijst van merken die wel vergoed worden redelijk uitputtend. Independer zegt de extra te geven omdat het graag ‘een stapje harder loopt voor haar klanten’.

De diefstaldekking verschilt enigszins van de soortgelijke dekking die bij een beperkt of volledig cascoverzekering zit. Alleen de waarde van de auto wordt vergoed. Als er inbraakschade is of er enkel onderdelen van de auto gestolen zijn, geldt de diefstaldekking niet.