Delta Lloyd biedt ook zakelijke schadeverzekeringen aan op Aplaza

Delta Lloyd biedt voortaan zakelijke schadeverzekeringen aan op Aplaza. Delta Lloyd is hiermee de eerste verzekeraar die de Documenten en Berichtenservice (DBS) en het Transactieplatform van Aplaza aanbiedt voor zakelijke schadeverzekeringen.

“Met de aansluiting van onze zakelijke schadeverzekeringen op Aplaza hebben we een belangrijke stap gezet in het uitbreiden van onze digitale dienstverlening. Zo kunnen adviseurs nog efficiënter werken en kunnen zij meer tijd besteden aan het adviseren van klanten”, zegt Arjan Nollen, directeur Marketing en Verkoop Delta Lloyd.

Daarnaast zijn de Xclusief- en pleziervaartuigenverzekeringen aangesloten. Voor de overige particuliere schadeverzekeringen bestaat die mogelijkheid al sinds vorig jaar. Delta Lloyd zal vanaf half oktober de kopiedocumenten (zoals polis, nota en borderellen) alleen nog digitaal via Aplaza aan verzekeringsadviseurs aanleveren. In november wordt de digitale dienstverlening van Delta Lloyd verder uitgebreid en wordt het ondernemerspakket ontsloten op Aplaza. Dat houdt in dat adviseurs ook de ingevoerde gegevens van offertes, aanvragen en mutaties digitaal met Delta Lloyd kunnen uitwisselen.