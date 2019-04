ACE verdubbelt dekkingscapaciteit terrorisme

De aankondiging volgt op onderzoek van ACE waaruit blijkt dat 68% van de risk managers in Europa, het Midden-Oosten en Afrika zich steeds meer zorgen maakt over terrorisme. 75% van hen is van mening dat de recente gebeurtenissen overal ter wereld aanpassing van hun veiligheids- en reisvoorschriften noodzakelijk maakt.

Zekerheid

“Makelaars en klanten zoeken naar zekerheid om de uitdagingen van een steeds onstabielere wereld het hoofd te kunnen bieden. Ze willen ervoor zorgen dat hun mensen en hun activa de juiste dekking hebben tegen terrorisme en politiek geweld, waar ter wereld ze zich ook bevinden, of wat voor bedreiging zich ook voordoet, of dat nu om terroristische aanslagen, onlusten, rellen of zelfs oorlog gaat. De behoeften van onze klanten worden steeds internationaler”, aldus ACE.

Lastig

“Het is lastig voor multinationals om een goede dekking te bewerkstelligen, omdat elk land op een andere manier omgaat met terrorismeverzekeringen. In België en in Nederland vergoeden de TRIP pool en de NHT in geval van terrorisme vaak een beperkt bedrag en kan de termijn waarop uitgekeerd wordt jaren duren. Bedrijven zijn, wanneer ze zelf een terrorismedekking inkopen, beter gedekt en minder afhankelijk van die vergoeding. We zijn dan ook blij met de capaciteitsuitbreiding: hierdoor kunnen we bedrijven in Nederland en België nog beter van dienst zijn”, aldus ACE.