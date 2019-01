Vette jaren zorgverzekeraars zijn voorbij

De vette jaren voor zorgverzekeraars zijn voorbij. Tot die conclusie komt Follow the Money (FTM) na een inventarisatie . Het resultaat op de basisverzekering is met 25% gedaald en de marge op de aanvullende verzekeringen is vrijwel geheel verdampt. Beleggingswinsten hielden de totale winstdaling nog beperkt tot 12%.

Na de overvloedige jaren waarbij de ene recordwinst de andere opvolgde met als hoogtepunt een winst van bijna anderhalf miljard in 2013, lijkt het tij nu gekeerd. Verzekeraars hebben een deel van de winst en soms een deel van hun buffer ingezet om de premie in 2014 te verlagen. En dat is te zien in de jaarcijfers van de zorgverzekeraars die FTM naast elkaar heeft gelegd. De negen zorgverzekeraars hebben 2014 afgesloten met een resultaat van € 1,3 mld. Dat is een daling van 12%.

Grote vier

Van de vier grote zorgverzekeraars zag marktleider Achmea de winst dalen tot € 418 mln, was ruim een half miljard in 2013. VGZ zag de winst ruim halveren tot € 223 mln. CZ en Menzis zagen de winst wel stijgen. CZ boekte een winst van € 315 (€ 191) mln en Menzis ging van € 126 mln naar € 230 mln.

Minder rendabel

Uit recente cijfers van toezichthouder DNB zou volgens FTM blijken dat de kerntaak van zorgverzekeraars veel minder rendabel is geworden. Het resultaat technische rekening daalde veel sneller dan de totale winst. Dit resultaat is namelijk met 33% afgenomen tot € 933 mln. Dat de totale winst in de sector veel minder zakte, is te danken aan de betere beleggingsresultaten. Het technisch resultaat op de basisverzekering bedroeg in 2013 nog ruim € 1,2 mld. In 2014 is daar nog € 918 mln van over. Bij de aanvullende verzekeringen gaat het nog harder. Daar slonk het technisch resultaat met 91% en bleef slechts € 15 mln over. In de beginjaren van het nieuwe zorgstelsel was de aanvullende verzekering juist de cashcow, die de verliezen op de basisverzekering moest compenseren. Nu zijn de rollen omgedraaid. Verzekeraars als CZ, ONVZ en Eno hadden volgens cijfers van DNB in 2014 te maken met een negatief resultaat op de technische rekening van de aanvullende verzekering van respectievelijk € 36 mln, € 19 mln en € 2 mln.