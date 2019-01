Verzekeraars waarschuwen voor inbrekers met drones

De Telegraaf vertelt het verhaal van een inwoner van Nootdorp, waar een drone een rijtje huizen afging. “Ik lag al een tijdje wakker, toen ik een aanzwellend geluid hoorde. De drone hing stil voor het huis. Na een paar seconden vloog het apparaat verder naar het volgende huis. En zo ging hij langzaam het hele rijtje af.” De politie adviseert burgers om altijd te bellen als ze een drone zien rondvliegen en het niet vertrouwen.

Verzekeraar Turien & Co zegt in De Telegraaf sinds kort klanten al in te lichten over de gevaren van drones. “Mensen moeten als ze niet thuis zijn, niet alleen hun ramen en deuren, maar ook hun gordijnen gesloten houden,” waarschuwt Tim van Dijk van de Alkmaarse verzekeraar. Jorg Roodbeen van assurantiemakelaar Klap ziet ook de risico’s: “Dat criminelen drones gebruiken, is nog geen gemeengoed. Maar er zijn sterke aanwijzingen dat ook mensen met minder goede bedoelingen de onbemande vliegtuigjes ontdekken.”