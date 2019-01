Rampen kosten verzekeraars € 16,5 mld

Rampen hebben verzekeraars wereldwijd in het eerste half jaar € 16,5 mld gekost. Dat is 45% van de totale kosten van € 37 mld. Deze 45% is aanzienlijk hoger dan het 10-jaar gemiddelde van 27%. Dit meldt Swiss Re.

Natuurrampen veroorzaakten een totaal van € 33 mld aan economische verliezen. Dat is een stuk lager dan de € 54 mld in het eerste half jaar van 2014. De natuurrampen kosten de verzekeraars € 12,9 mld (€ 20 mld). Vooral de zware winter en onweer in de Verenigde Staten en Europa zijn hier debet aan. Een winterstorm in februari in de VS kostte de verzekeraars € 1,8 mld. Door de mens veroorzaakte rampen kostte de verzekeraars nog eens € 3,6 mld.

Mensenlevens

De rampen kostten aan 18.000 mensen hun leven. Meer dan 9.000 mensen verloren hun leven bij de aardbevingen in Nepal in april en mei van dit jaar.