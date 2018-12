De eerste helft van dit jaar zijn 312 minder personenauto’s gestolen in vergelijking met het eerste halfjaar van 2014. De daling is vooral zichtbaar bij jonge auto’s van 0 t/m 3 jaar. Dit meldt de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc).

Door de verbeterde beveiliging wijken autodieven uit naar de oudere modellen. Tegenover de daling va het aantal diefstallen van jonge auto’s staat een stijging van 18% bij auto’s van 4 t/m 6 jaar. In totaal werden het eerste half jaar 5.180 personenauto’s gestolen. Dat is 6% minder dan in 2014. AVc richt zich samen met politie en verzekeraars op verdere preventieve maatregelen en op de opsporing van gestolen auto’s.

Andere categorieën

Ook het aantal diefstallen van andere voertuigen daalde ten opzichte van het eerste half jaar van 2014. Er werden 900 busjes gestolen, 248 minder dan het jaar daarvoor. In het eerste half jaar van 2015 werden 49 vrachtwagens gestolen ten opzichte van 84 in dezelfde periode vorig jaar. Diefstal van aanhangwagens daalde van 625 in 2014 naar 462 het afgelopen half jaar. Het aantal gestolen motorfietsen bleef nagenoeg gelijk met 871 stuks. De diefstal van brom- en snorfietsen daalde met 579 stuks tot 6.881.