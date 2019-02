Boten worden zelden teruggevonden en zijn vaak onverzekerd

Pleziervaartuigen zijn populair roofgoed, maar een flink aantal bezitters verzekert hun boot niet. Dat is een probleem, want gestolen boten worden zelden teruggevonden. Dat blijkt uit de Schadebarometer, een co-creatie van am: en schadespecialist CED.

In 2008 werd duidelijk dat 18% van de pleziervaartuigbezitters zijn boot niet heeft verzekerd. Daaraan is de laatste jaren weinig veranderd, blijkt uit cijfers van CED. Op dit moment varen er 500.000 boten rond, waarvan ongeveer een vijfde niet verzekerd is. Een probleem voor de booteigenaar, want de gemiddelde schade aan een boot loopt al snel in de duizenden euro’s. De gemiddelde kostenpost per type schade ziet er zo uit:

Diefstal

Naast de schades is vooral diefstal van boten, maar ook buitenboordmotoren een groot probleem. Vooral omdat het terugvindpercentage zeer laag ligt. Van de 1.200 pleziervaartuigen die per jaar gestolen worden, wordt ongeveer 5% teruggevonden, van de 2.100 ontvreemde motoren zelfs maar 1%. Volgens Wouter Verkerk, directeur van het VbV (Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit), is de oorzaak van diefstal vaak gebrekkige beveiliging: “Kijk in een jachthaven maar eens hoeveel boten er niet vastliggen met een ketting met goedgekeurd slot. Zo wordt het dieven wel heel makkelijk gemaakt. De beste tip die we kunnen geven is: zorg voor een goedgekeurd slot.”

