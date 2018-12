Allianz leert van Katrina: ‘Onuitwisbaar effect op de verzekeringsindustrie’

Ruim tien jaar na orkaan Katrina maakt Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) een analyse van de storm- en windrisico en -schades. Duidelijk wordt dat ruim 40% van de natuurrisico’s gerelateerd is aan storm of wind. “Katrina zal altijd worden herinnerd als een buitengewone natuurramp die vooral miljoenen mensen en ondernemingen heeft getroffen, maar ook een onuitwisbaar effect heeft gehad op de wereldwijde verzekeringsindustrie,” zegt Chris Fischer Hirs, CEO van AGCS.

AGCS registreerde meer dan 400 stormgerelateerde schades gedurende de periode 2009-2013, wat betekent dat wind en storm op plaats vijf staan in de top 10 oorzaken industriële schades op basis van geldwaarde. De VS is met bijna de helft (49%) van de geanalyseerde schades wereldwijd de voornaamste schadelocatie, gevolgd door Europa (19%), Azië (6%) en Midden-Amerika (3%).

Stormschade neemt toe

Toch blijft het inkopen van verzekeringsdekking ver achter bij de daadwerkelijk toenemende risico’s. Dat resulteert in een groeiend hiaat in het adequaat voorbereid zijn op een dergelijke natuurramp, aldus AGCS. Ook wordt er in het onderzoek duidelijk dat de omvang van schades door weersomstandigheden, waaronder storm en wind, steeds groter zal worden. De gemiddelde schadelast door extreme weersomstandigheden inclusief storm lag, volgens AGCS, tussen 1980 en 1989 op zo’n $ 15 mld per jaar. Tussen 2010 en 2013 steeg dit gemiddelde naar $ 70 mld per jaar.

Geleerde lessen

In het risico-onderzoek naar Katrina en andere stormen concludeert AGCS dat vooral de stormvloed voor aanzienlijke schades heeft gezorgd. Het plotseling opstuwende zeewater heeft bijgedragen aan de helft van de top 10 meeste kostbare stormschades in de historie van de VS, waarbij deze vijf stormen gezamenlijk bijna $ 125 mld aan verzekerde schade hebben veroorzaakt. AGCS adviseert dan ook dat landen goed moeten kijken naar de kwaliteit van hun kustbeschermingsystemen. Daarnaast stelt de verzekeraar dat de windschade aanzienlijk verminderd kan worden wanneer er meer aandacht wordt gegeven aan de kwaliteit van de gebouwen. “Onvoldoende vakmanschap en een gebrek aan kennis waren de primaire boosdoeners bij de schade van orkaan Katrina”, zegt Andrew Higgins, Technisch Manager Americas van Allianz Risk Consulting. Daarnaast moeten bedrijven ook exact op de hoogte zijn van wat gedekt wordt door de verzekeraar voor dat een fatale storm plaats vindt, stelt AGCS.