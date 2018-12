‘Opmars no-cure no-pay advocaten zorgt voor hogere premies’

Uit de jaarcijfers van 2014 blijkt dat maar liefst 42% van de letselschadeclaims het gevolg is van verkeersongelukken. Dit legt, volgens Goedkoopsteautoverzekering.net, enorm beslag op de autoverzekeringen, die deze claims moeten uitbetalen. “Het lijkt erop dat er langzaam plaats gemaakt wordt voor een claimcultuur, waarin advocaten de hoofdrol spelen”, schrijft Goedkoopsteautoverzekering.net. Sinds 2014 is het voor vijf jaar toegestaan om als advocaat de no-cure-no-pay-regeling te hanteren. Door de regeling dienen mensen vaker een schadeclaim in voor de psychisch opgelopen schade door letsel. De claims kunnen oplopen tot wel € 150.000.

Afgelopen jaar keerden de verzekeraars € 300 mln meer uit dan zij aan premies ontvingen. DNB stelt dat het van belang is dat autoverzekeringen zichzelf in bescherming nemen en de premies hoger maken. Ook het Verbond heeft al aangegeven dat de premies voor schadeverzekeringen hoogstwaarschijnlijk zullen stijgen.