Jonge mannen rijden het vaakst onverzekerd

Van de vrouwen in diezelfde leeftijdscategorie rijdt 4,3% onverzekerd rond in het eerste jaar. Independer analyseerde het betaalbedrag van 150.000 consumenten die tussen januari 2012 en april 2015 hun autoverzekering via de vergelijker afsloten. Op oudere leeftijd worden de betalingsproblemen steeds minder. Van de mannen tussen de 25 en 49 jaar kampt 4,3% er nog mee, bij de vrouwen van die leeftijd is het 3,4%. Vanaf 50 jaar en ouder zijn de verschillen tussen man en vrouw verdwenen, 1,9% heeft dan nog een achterstand.

Mannen hebben hun leven dit jaar al wel gebeterd. Het percentage mannen dat een betalingsachterstand had is met een half procentpunt gedaald van 4,2% naar 3,7%. Bij vrouwen blijft het gelijk op 3,2%.