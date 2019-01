Europrotector en Schadehulp zetten samen Rechtsbijstandservice op

De twee bedrijven denken elkaar goed te kunnen aanvullen. “Wij kunnen hierdoor als Schadehulp voor onze opdrachtgevers en hun klanten een beroep doen op de specifieke, diepgaande en hoogwaardige expertise en ervaring van de specialisten van Europrotector op het gebied van personenschaderegeling en zo waar mogelijk nog beter regres toepassen bij de vaak complexe letselschades”, zegt Fukking. Meijering vult aan: “Op onze beurt kunnen wij als Europrotector voor onze opdrachtgevers ons voordeel doen met de snelle en slagvaardige manier waarop Schadehulp, onder middel met behulp van een nieuw geavanceerd en transparant automatiseringssysteem, in staat is materiële schades snel en goed te verhalen op de schadeveroorzaker.” RBS claimt dat met het automatiseringssysteem een expertise voor materiële schade binnen één werkdag kan worden uitgevoerd en dat in 85% van de gevallen binnen 20 werkdagen kan worden uitbetaald.

Europrotector en Schadehulp zien in hun verkeersverhaalservice een eerste stap in een verdergaande samenwerking op een breed terrein. “We willen ‘Rechtsbijstandservice’ voor (rechtsbijstand)verzekeraars, volmachtbedrijven, assurantiekantoren en makelaars laten uitgroeien tot een full service-kantoor. We starten met het verkeersverhaal en zullen daar op termijn het verhalen van schades in andere branches aan toe gaan voegen”, aldus Meijering en Fukking.