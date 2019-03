DNB bezorgd over slechte resultaten WA-verzekeraars

De Nederlandsche Bank is bezorgd over de technisch resultaten van de branche Motorrijtuigen Aansprakelijkheid (WA) van afgelopen jaar. Uit een eerste analyse door de toezichthouder blijkt dat de dalende resultaten van de autoverzekeraars zich heeft doorgezet. “Het gezamenlijk technische verlies in deze branche over 2014 is bijna € 300 mln, een dieptepunt”, schrijft DNB.

DNB is met name bezorgd dat de solvabiliteitspositie van verzekeraars verslechtert door een niet kostendekkende tarifering. De toezichthouder geeft aan eind 2010 de verzekeraars te hebben gewaarschuwd voor de dalende technisch resultaten. “Afgezien van een lichte verbetering in 2011, heeft het resultaat zich sindsdien verder verslechterd. De getroffen maatregelen hebben kennelijk onvoldoende effect”, aldus DNB. De toezichthouder roept verzekeraars daarom opnieuw op meer aandacht te besteden aan de dalende cijfers. Ook gaat DNB een aantal verzekeraars individueel benaderen om te praten over hun zorgelijke resultaten.

Het Verbond herkent de cijfers en is eveneens bezorgd over het verlies van de WA-verzekeraars. De brancheorganisatie geeft aan dat dit te wijten is aan verschillende factoren. Zo heeft onder andere de economische crisis en de verhoging van de assurantiebelasting een nadelig effect gehad op de concurrerende WA-markt. “Een andere belangrijke factor is dat de premie-inkomsten nu al langere tijd dalen omdat klanten overstappen naar een andere dekking en/of voor een hoger eigen risico kiezen, terwijl de schadelast niet daalt. Door een vrijval van schadevoorzieningen en kostenbesparingen bleef het resultaat voorgaande jaren nog enigszins op peil, maar in 2014 stegen de voorzieningen”, verklaart Rudi Buis, woordvoerder van het Verbond. Die stijging is volgens Buis vooral te wijten aan de stijgende kosten van de letseluitkeringen. Bovendien zouden ook buitengerechtelijke kosten door bijvoorbeeld onder andere de kosten van advocaten flink toenemen.