Ditzo: ‘Goed verhaal hoeft niet veel te kosten’

Kleine pieken door het hele jaar en marketing zonder bakken met geld over de balk te smijten is volgens Ditzo de goede manier van marketing. In een blog op marketingfacts.nl vertellen Miriam Martinus en Hella de Weger van de directe verzekeraar hoe zij zonder tv-reclames en vergelijkingssites hun producten aan de man proberen te krijgen.

Ditzo legde eerder dit jaar een klein bommetje onder vergelijkingssites door een onderzoek van Blauw te publiceren waarin de hoge vergoedingen voor vergelijkingssites aan de kaak worden gesteld. Het leverde een klein relletje op, maar was ook onderdeel van de marketingstrategie van Ditzo, dat een campagne startte waarin de klant zelf werd beloond onder het mom ‘de enige echt onafhankelijke vergelijker ben jij’. Klanten kregen € 100 terug bij het afsluiten van een autoverzekering.

Het is voor Ditzo een doorlopende campagne met lage kosten. Dat is dé manier, bloggen Martinus en De Weger. “Wij geloven dat het niet meer gaat om vertellen hoe goed je bent. Dat je een bepaalde dekking hebt voor een gegeven prijs. Dat je gewoon 1 miljoen euro aan televisiereclame inkoopt en zo af en toe een piek in je share of voice genereert. Het gaat erom dat je een verhaal hebt dat je doorlopend kunt vertellen. Waarmee je bindt en boeit en ook echt in gesprek gaat met consumenten. Met kleine pieken door het hele jaar.”

Kosten

En zo’n verhaal hoeft volgens Ditzo niet veel te kosten. “Ditzo is een kleine verzekeraar. We hebben geen bakken met marketinggeld dat we zomaar over de balk kunnen smijten. Maar dat is ook helemaal niet nodig. We maakten met #ZorgMee gewoon filmpjes met een iPhone en de productiekosten van het filmpje met de oma’s zijn niet te vergelijken met films die andere verzekeraars maken. Als je een goed verhaal hebt, kun je het toch wel vertellen. Daarom zijn we ook helemaal gestopt met TV-reclames.”

Meer verkoop

Volgens Martinus en De Weger hebben vergelijkers 30% van de markt in hun handen en zouden de sales van Ditzo dus moeten dalen nu de verzekeraar is gestopt met de producten aanbieden via vergelijkingssites. Maar dat is niet het geval, blijkt uit het blog. “Sterker nog, we verkopen zelfs meer én zijn meer in gesprek met onze doelgroep. Onze share of voice is tijdens de campagne verdubbeld: gesprekken via Twitter en Facebook duren langer – en niet omdat we er langer over doen om vragen te beantwoorden, maar omdat we relevante gesprekken voeren.”