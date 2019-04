CDA vraagt opheldering aan Dijsselbloem over voorwaarden schadeverzekeraars

CDA-Kamerlid Peter Oskam (foto) heeft minister Dijsselbloem vragen gesteld over de polisvoorwaarden die schadeverzekeraars hanteren. Verzekeringsklachten.nl deed in mei aangifte bij de AFM over de beperkingen die schadeverzekeraars in hun voorwaarden zouden opleggen wat betreft de vergoeding die verzekerden krijgen voor het inschakelen van een contra-expert. De AFM zag, volgens Verzekeringsklachten.nl, echter geen noodzaak om actie te ondernemen.

Oskam heeft inmiddels aan het consumentenplatform laten weten dat hij, op basis van een eerder vonnis uit 2014 en de reactie van de AFM op de openbare aangifte, minister Dijsselbloem nu vragen gaat stellen. “Deze vragen bestaan uit een reactie van de minister over de houding van de AFM in deze kwestie, hoe de minister de terughoudendheid van de reactie van de AFM op de openbare aangifte beoordeelt en of de verzekerde geen dan wel weinig bescherming geniet tegen onwettige polisvoorwaarden. De CDA-fractie is van mening dat de huidige situatie niet wenselijk is en hoopt dat de minister deze mening ook is toegedaan”, aldus Oskam.

Het Verbond gaf eerder aan zich niet te herkennen in de klachten van het consumentenplatform. Anton Rietveld van Verzekeringsklachten.nl zou zich, volgens woordvoerder Rudi Buis, alleen maar beroepen op één vonnis dat niet vertaald kan worden naar de rest van de branche.