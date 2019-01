VSZ eerste coverholder Lloyd’s op Inkomen

Gaston Merckelbagh, algemeen directeur van VSZ: “Sinds deze maand zijn we Coverholder van Lloyd’s. Dit betekent dat VSZ een volmacht heeft van Lloyd’s op het gebied van sociale zekerheid. Dit is uniek en niet eerder in Nederland voorgekomen. Zeker als je bedenkt dat we deze samenwerking in een kort tijdsbestek beklonken hebben. Door deze overeenkomst kunnen we nu op de Nederlandse markt autonoom en met ons eigen premiemodel, gebaseerd op de verzamelde data van meer dan 300.000 claims, opereren.”

Met onder meer de samenwerking met Lloyd’s in het achterhoofd hoopt Merckelbagh meer assurantieadviseurs aan zich te binden. “Hadden vorig jaar ongeveer 130 assurantieadviseurs een samenwerkingsovereenkomst met VSZ, de bedoeling is het aantal aangesloten assurantieadviseurs in 2015 uit te breiden tot ongeveer 200.”