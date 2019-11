Schadeverzekeraars betalen 435% meer aan toezichthouders

Schadeverzekeraars gaan komend jaar fors meer betalen aan de toezichthouders. De kosten voor de schadeverzekeraars liggen dit jaar zelfs 435% hoger dan in 2014. Dat blijkt uit cijfers die het ministerie van Financiën en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben gepubliceerd.

Vanaf dit jaar zitten schadeverzekeraars en zorgverzekeraars niet langer in één toezichtcategorie. Zorgverzekeraars vallen nu slechts deels onder toezicht van de AFM en dus moeten schadeverzekeraars met minder deelnemers de toezichtkosten opbrengen. In totaal zijn de kosten voor de toezichthouders AFM en DNB dit jaar vastgesteld op € 220 mln, waarvan ruim € 75 mln voor de AFM en € 144 mln voor DNB. Voor alle onder toezichtstaande partijen gaan de kosten met tientallen procenten omhoog. De AFM maakte vrijdag echter bekend dat vooral de variabele kosten worden verhoogd zodat kleine partijen worden ontzien.

De belangrijkste reden voor de kostenstijging is dat het ministerie van Financiën niet langer jaarlijks ruim € 20,2 mln bijdraagt. Bovendien valt de begroting voor het toezicht dit jaar € 2,9 mln hoger uit, onder meer als gevolg van investeringen in de verdere professionalisering van het toezicht. Het ministerie van Financiën heeft de Tweede Kamer beloofd de kosten voor het financieel toezicht in te dammen. Daarom heeft Dijsselbloem een kostenkader vastgesteld waaraan de toezichthouders zich moeten houden.