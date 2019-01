Angstvallig stil rondom Kroodle

Twee jaar geleden zag Kroodle (Aegon/Meeùs) het levenslicht. De eerste Facebook-verzekeraar was geboren. Het is echter stil op Facebook en Twitter. Volgens Kroodle-manager Dennis Westerhuis is dat ook de bedoeling.

Kroodle is een verzekeraar maar is volgens Westerhuis ook een innovatieplatform van Aegon waar nieuwe dingen uitgeprobeerd kunnen worden. “Facebook was daar twee jaar geleden een interessant kanaal voor. Het is echter maar één van de dingen die we ontwikkelen”, aldus Westerhuis. “Wij zijn druk bezig met andere proposities, bijvoorbeeld op het gebied van data. Zo zijn we nu bezig met ‘CarKroodle’. Dat is eigenlijk een standaard autoverzekering maar de wijze van aanbieding en ‘pricing’ is nieuw”, zegt Westerhuis.

Testrijders

Kroodle werkt volgens de methodiek van ‘lean start-up’. “Dat betekent dingen heel snel in de markt zetten om te testen op een gecontroleerde manier met een beperkt aantal gebruikers. We krijgen feedback, passen aan en zetten het opnieuw in de markt. We proberen de cyclus zo kort mogelijk te houden. Met ‘CarKroodle’ doen we dat ook”, legt Westerhuis uit. “In een pilot werken wij samen met een groep testers. Op de website voer je je kenteken in. Dan weten we al veel. Vervolgens vraag je een Kroodle-stick aan die past in de zogeheten OBD-poort van je auto. Deze stick leest allerlei informatie uit over onder meer je rijgedrag. Dit rijgedrag levert een score op en die score stuurt de hoogte van je premie aan.” Inmiddels zijn enkele tientallen testrijders aan het proefrijden. “Wij willen dit doen in een gecontroleerde testomgeving. Dat is de reden dat wij op social media niet de trom roeren, maar bewust onder de radar vliegen. Wij kunnen geen piek gebruiken. Dat verstoort de testomgeving.”

Koppeling

“Doordat wij wetenschappelijke onderzoeken koppelen met open data over bijvoorbeeld ongelukken hebben we heel veel intelligentie in het algoritme zitten. Daarmee kunnen we ook onze premieberekening continu aanpassen. Fairzekering doet dit inderdaad ook, maar de score die wij uitlezen uit de OBD-stick gaat veel verder doordat wij die koppelingen maken”, meent Westerhuis.

Aanbod

Westerhuis wil niet alleen een geavanceerde autoverzekering in de markt zetten, maar ook allerlei zaken rondom de auto gaan aanbieden, zoals onderhoud en brandstof. “Ik ben zelf ook testrijder. Paar weken geleden ging ik op vakantie naar Frankrijk en mijn app gaf aan dat er iets met de motor was. Dat negeerde ik, waardoor ik vervolgens bij Bordeaux voor het stoplicht stilstond en weggesleept moest worden. Wij willen de klant helpen. Hij krijgt die melding, wij loodsen hem naar de dichtstbijzijnde garage en geven hem en passant ook nog een kortingsbon om zijn auto daar te laten nakijken. We hebben het nog niet, maar gaan hier zeker mee testen”, zegt Westerhuis.

Klantenservice

Het feit dat Kroodle niet actief is op social media wil niet zeggen dat deze kanalen niet gebruikt worden. “We zetten ze in voor onze klantenservice. We kopen ook traffic in om een constante factor voor onze testomgeving te creëren”, aldus Westerhuis.

Social media

Westerhuis stond een paar jaar geleden samen met anderen aan de wieg van het social mediabeleid van Aegon. “Ik werk nu zeven jaar bij Aegon en heb allerlei rollen in het online team vervuld. Toen social media in opkomst kwam ben ik onder andere samen met toenmalig communicatiedirecteur Jan Driessen opgetrokken en hebben we ons sterk gemaakt om dit open te breken voor Aegon. Daarna ben ik twee jaar naar de Verenigde Staten gegaan om daar hetzelfde te doen. Bij terugkomst ben ik gevraagd om Kroodle te gaan managen.” Westerhuis verwacht over twee maanden ‘CarKroodle’ open te kunnen zetten voor het grote publiek.