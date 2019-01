Adéle Jeuken in bestuur Stichting Salvage

Adéle Jeuken, directeur van het volmachtbedrijf van ASR, is per 17 juni 2015 benoemd tot bestuurslid van de Stichting Salvage. Zij is sinds 2003 werkzaam in de verzekeringsbranche.

Zij begon als manager agrarische verzekeringen bij Delta Lloyd Schadeverzekering NV en werd in 2006 verantwoordelijk voor het volmachtbedrijf van deze verzekeraar. In 2008 werd ze benoemd tot directeur van Delta Lloyd Schadeverzekering NV, verantwoordelijk voor de zakelijke markt, het volmachtbedrijf en het reïnsurancebedrijf. Sinds 1 mei 2015 is Adéle Jeuken directeur van het volmachtbedrijf van ASR.

“De Stichting Salvage is in de branche een bijzonder gerenommeerde en gerespecteerde organisatie”, aldus Adéle Jeuken, “die belangrijk werk doet op het moment dat gedupeerden het heel erg lastig hebben. Ik wil me ervoor inzetten dat die rol van de stichting wordt verstevigd, waarbij uiteraard huidige en toekomstige ontwikkelingen in de markt in ogenschouw moeten worden genomen. Daarbij gaat het erom alert te zijn, omdat de markt waarin Salvage actief is, verandert en dat kan van invloed zijn op de rol van Salvage. Diverse stakeholders zijn daarbij betrokken en het is de kunst om de inzet van Salvage te optimaliseren vanuit de belangen van die stakeholders.”

In het bestuur van de Stichting Salvage neemt Adéle Jeuken de plaats in van Sitske Mauritsz. Zij is bij Aegon uit dienst getreden en moest daarom ook van de Stichting Salvage afscheid nemen. Het is een voorwaarde dat leden van het bestuur van de stichting in een functie werkzaam zijn die aan het schadeverzekeringsbedrijf is gelieerd.