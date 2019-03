Callas lanceert WIA-planner

De planner werkt standaard vier scenario’s van arbeidsongeschiktheid en één WW-scenario uit en biedt direct inzicht in de kans op elk scenario, afgestemd op de klantsituatie, bijvoorbeeld de leeftijd en de werkkring. De adviseur kan zijn advies baseren op klantspecifieke uitgangspunten en krijgt met een paar muisklikken een onderbouwd rappport. Daarnaast biedt de planner direct inzicht in de bijbehorende premie per scenario en is het mogelijk om een voorwaardenvergelijking van de producten te doen.

De WIA-planner van Callas wordt op dinsdag 19 mei beschikbaar gemaakt voor het intermediair.