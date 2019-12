Overstroming, een onverzekerbaar risico?

Het San Marcoplein in Venetië, Zuid-Frankrijk rondom Marseille en Doncaster Engeland; de laatste weken waren er verschillende overstromingen in Europa. Wie deze schades uiteindelijk gaat betalen, zal van geval tot geval moeten blijken. In de afgelopen maanden is me echter wel opgevallen dat de overstromingsdekking een stuk vaker onderdeel uitmaakt van de opstal- of inboedelverzekering dan bij ons in Nederland.

Het uitsluiten van overstromingen op de brandverzekeringen is terug te voeren naar de Watersnoodramp in 1953. Twee jaar na de tragedie, in 1955, volgde een bindend besluit van de Vereniging van Brandassuradeuren (een voorloper van het Verbond van Verzekeraars). Brandverzekeringen mochten niet langer dekking bieden tegen overstromingen. Want als het mis zou gaan, zou de schade niet te dragen zijn. Begin jaren ’90 werd dit besluit overigens ingetrokken en sindsdien mag overstroming weer verzekerd worden.

Consument weet niet dat overstromingen zijn uitgesloten

Het Verbond van Verzekeraars heeft in 2016 samen met onderzoekbureau GfK een onderzoek gedaan onder consumenten. 46% van de consumenten gaf aan te verwachten dat de verzekeraar betaalt voor de overstromingsschade, 35% rekent op een compensatie van de overheid. De praktijk is echter dat overstromingen doorgaans zijn uitgesloten en dat de compensatie van de overheid (Wts) ook lang niet in alle gevallen uitkomst biedt. Hoewel overstromingen al ruim 60 jaar zijn uitgesloten, is het ons als branche onvoldoende gelukt dit duidelijk te maken bij de consument.

De afgelopen 60 jaar is er een hoop veranderd. Niet alleen heeft de overheid de deltawerken opgeleverd, dijken versterkt en de controles op waterkeringen aangescherpt. Ook zijn er risicomodellen ontwikkeld waarmee overstromingen een stuk beter kunnen worden voorspeld. Voor ons was dit reden om deze modellen te doorgronden en inderdaad, de Vereniging van Brandassuradeuren blijkt ook tientallen jaren later nog altijd gelijk te hebben: als het echt misgaat zou de schade niet te dragen zijn.

Heel veel scenario’s doorrekenen

Maar ook hier zijn oplossingen voor; met een degelijk herverzekeringsprogramma kan dit risico ook in Nederland toch verzekerd worden. De risicopremie voor de overstromingsdekking is sterk regioafhankelijk. De vraag is hierbij hoe je binnen een portefeuille recht doet aan enerzijds de solidariteit binnen de hele portefeuille en anderzijds de individuele risicofactor. Om hier een balans tussen te vinden is het zaak veel, heel veel scenario’s door te rekenen, om een juiste balans te vinden.

Tijd om de uitsluiting voor overstroming van de Verzekeringskaart en uit de voorwaarden te schrappen!