Collectieve inkomensmarkt gaat op z’n kop

Tijdens de voorbereidingen van onze jaarlijkse kennisdag voor mkb-adviseurs werd het beeld nog scherper: de collectieve inkomensmarkt wordt nu nog te veel gedomineerd door administratieve processen. De gemiddelde inkomensadviseur is daardoor misschien te veel een prijsvergelijker. Een administrateur die de polisvoorwaarden vergelijkt.

Slimme datasystemen

Deze werkzaamheden gaan echter meer en meer overgenomen worden door slimme datasystemen. Natuurlijk, deze systemen hebben niet, in ieder geval nog niet op korte termijn, de finesse van een adviseur. Maar toch zullen zij in de toekomst voor het gros van de aanvragen een keuze uit alle verzekeringsopties kunnen faciliteren. Combineer dit met verzekeraars die hun administratie steeds beter op orde krijgen (blockchain?) en je aanschouwt de nieuwe werkelijkheid. Veel adviseurs zien nu nog een rol voor zichzelf in de administratie die zij verrichten voor de verzekeraar. Maar deze rol gaat steeds kleiner worden en gaat uiteindelijk zelfs helemaal weg. Daar ligt de toegevoegde waarde niet meer.

HR-manager

Wat te doen? Is er dan geen taak meer voor de inkomensadviseur? Zeker wel, alleen een andere dan we nu gewend zijn. Ik denk dat we het meer en meer moeten zoeken rond het personeel van de mkb’er. De gemiddelde mkb’er heeft geen HR-manager. Vaak is het een secretaresse die personeel erbij doet. Een adviseur kan in dit gat springen. Hij kan zich bijvoorbeeld gaan richten op de vitaliteit van het personeel. Of de ondernemer helpen om de juiste preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van verzuim.

Gedoe

Ik realiseer me dat dit een totaal andere invulling is van het adviseurschap dan het huidige denkbeeld. En dat het niet gemakkelijk zal zijn. Praten met een ondernemer over risico’s rond personeel is sowieso lastig. Voornamelijk omdat ondernemers de risico’s rond personeel onvoldoende ervaren. En daarbij hebben ze überhaupt geen ‘zin’ in dit thema. Volgens mij is bij het gros van de mkb-ondernemers het personeel hen ‘overkomen’. Ze hebben hen nodig om het werk gedaan te krijgen, maar ze hebben helemaal geen zin om te ‘managen’. Ze bedoelen het heus goed met hun medewerkers, ze zijn begaan met hen, ze bouwen een band op, maar alles eromheen, daar zitten ze gewoonweg niet op te wachten. Als iemand ziek raakt ervaren ze het daardoor vaak als een hoop gedoe. Naast het feit dat het hun gewoon geld kost.

In gat springen

Beste adviseur, in dat gat kun jij springen. Zonder te pretenderen dat je de nieuwe HR-manager wordt. Maar bedenk eens welke praktische taken je op je kunt nemen. Naast natuurlijk de al lopende financiële kant die jou bekend is. Hoe de verzekeringen en schadeafwikkeling geregeld moeten worden is van oudsher jouw kracht. Maar nu verder. Wat kun je nog meer op dit vlak voor de ondernemer betekenen? Je bent zelf ook mkb’er. Je weet hoe het voelt om personeel te hebben. Je kunt je als geen ander in de klant verplaatsen.

Creatief

De een zal affiniteit hebben met het optimaal inrichten van de werkplek. De ander is meer geïnteresseerd in stress of beweging. Die stimuleert bijvoorbeeld een abonnement bij de plaatselijke sportschool. Ik noem maar wat. Wees creatief en volg jouw weg, dat is waarom je al jaren zo succesvol bent. Kom in ieder geval in beweging. Claim jouw positie, want niets blijft zoals het was!