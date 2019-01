Cybercrime van de toekomst: gehackt worden via het aquarium

‘Malware’, ‘ransomware’ en ‘phishing’. Bekende termen in de wereld van de cybercrime. Maar zijn deze vormen van digitale misdaad er ook nog in de toekomst? Cybercrime-onderzoeker Rolf van Wegberg blikt vooruit.

De wereld om ons heen verandert continu. En daarmee ook de technologie. Hoe ik als cybercrime-onderzoeker naar de toekomst kijk? Ik voorzie dat internetcriminelen steeds vindingrijker worden. Want de manieren waarop zij te werk gaan, worden steeds ‘geniepiger’.

Database hacken via het aquarium? Het kan

Dat bleek laatst met een voorval in een Amerikaans casino. Hier was de temperatuursensor van een aquarium aan het draadloze netwerk van het casino gekoppeld. Een apparaat dat vrij makkelijk te kraken was. Zo lukte het de hackers om via de temperatuurregelaar van het aquarium bij de klantgegevens van het casino uit te komen. Met alle gevolgen van dien.

Cybercrime vanuit een economisch perspectief bekeken

Dat we iets moeten doen tegen cybercrime is duidelijk. En dat gaat veel verder dan alleen veilige software en goede beveiligingssystemen installeren. Sterker nog: ik vind dat we ons te veel focussen op de technische kant. Cybercrime moet juist meer vanuit een maatschappelijk en economisch perspectief worden bekeken. Hoe worden criminelen financieel geprikkeld? Hoe verdienen zij hun geld? Want de manieren waarop internetcriminelen in de loop der jaren bij uw klanten binnenkomen, mag dan aan verandering onderhevig zijn, hun verdienmodel is vrijwel hetzelfde gebleven. En daardoor blijft cybercrime bestaan.

Wat als uw klant goed voorbereid is en al een back-up heeft?

Als cybercrime-onderzoeker houd ik mij bezig met hoe criminelen te werk gaan. Wat doen zij om de drempel om hen te betalen te verlagen? Zolang maar genoeg mensen blijven betalen, kunnen internetcriminelen met hun werk doorgaan. Kijk eens naar de populaire ‘gijzelingssoftware’ van nu. Hierbij versleutelen criminelen computerbestanden. Die blokkering wordt opgeheven indien ‘losgeld’ wordt betaald. Veel bedrijven én consumenten geven daar gehoor aan. Maar wat als het bedrijf van uw klant al een dagelijkse back-up had? Dan heeft zo’n digitale gijzelingsactie niet veel zin. Want dan kan uw klant alsnog bij zijn gegevens.

Cybercrime is een probleem van ons allemaal

We staan in de strijd tegen cybercrime voor een aantal uitdagingen. Hoe kunnen we bedrijven én consumenten aanzetten tot het back-uppen van hun systemen? En ervoor zorgen dat iedereen grondige security-maatregels neemt? Wat mij betreft door iedereen te laten inzien dat cybercrime niet alleen iets is voor de politie. Of een probleem voor de overheid. Nee, het is een groot maatschappelijk probleem. Wat ons allemaal aangaat. En dus is het zaak dat we er allemaal wat aan doen!

Auteur: Rolf van Wegberg

Nieuwsgierig naar meer? Duik in de wereld van cyber op averoachmea.nl/cyber