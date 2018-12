Open brief van een bezorgde adviseur

De discussie over provisietransparantie wordt niet altijd even zuiver gevoerd. Regelmatig worden er stellingen geponeerd over de adviespraktijk die niet op waarheid berusten. Voor de minister, het Verbond, Fred de Jong, de Consumentenbond, de Kamerleden en de voorvechters van een abonnementensysteem wil ik voor eens en altijd duidelijk maken hoe een op doorlopende vergoeding werkende intermediair werkt. Ik durf te beweren dat met mij minimaal duizend collega’s net zo werken.

Wij incasseren gemiddeld 20 procent provisie van de netto premie. We werken zoveel mogelijk met totaalrelaties, dus AVP, inboedel, opstal, auto en rechtsbijstand. Voor Jan Modaal komt dat neer op ongeveer € 900 premie en € 180 provisie. Voor Jan Maximiliaan is dat € 2.000 premie en € 400 provisie, zzp’ers lopen wat betreft omzet uiteen van € 3.000 tot € 5.000 (€ 600 tot € 1.000 provisie) en mkb’ers zijn goed voor ongeveer € 6.000 provisie op € 40.000 omzet.

Meer werk

Zeg niet dat er bij Jan Maximiliaan hetzelfde werk geleverd moet worden als Jan Modaal, want dat is niet zo. Zeker tegenwoordig moet je Jan Maximiliaan overtuigen van alarm, controleren of er alarmopvolging is, noem maar op. Voor zzp’ers en mkb’ers geldt hetzelfde met wijzigingen op ziekengeldgebied, verzekeraars die niet meer willen verzekeren en bijvoorbeeld premieverhogingen die de plank misslaan.

Bromfiets of Jaguar

Wanneer iemand geen totaalrelatie wil worden, dan mag hij drie jaar met één polis bij ons blijven. Dat kan een bromfiets of een Jaguar zijn. Na die drie jaar vragen we of hij nog niet voldoende van onze service geproefd heeft om minimaal vier polissen via ons kantoor te laten lopen. Als iemand dat niet wil, dan vragen we vriendelijk om die ene polis bij de verzekeraar af te sluiten waar ook de andere polissen lopen en nemen we afscheid van elkaar. Een klant die van gedachte verandert mag altijd terugkomen.

Voor deze vergoeding bieden wij:

Eens per 3 jaar bezoek aan particulieren voor het doornemen van de verzekeringen. Hetzij fysiek, per mail of telefoon. Voor de zakelijke klant eens per jaar. Onbeperkt vragen stellen over de bestaande verzekeringen en over andere financiële vraagstukken. Dit kan op kantoor, per telefoon, per mail of app. Dag en nacht service bij schade. Ook nog het ‘simpele’ invullen van een schadeformulier. Waarschuwen bij tussentijdse wijzigingen. Incasseren premie. In de gaten houden wanneer een klant over de 30 dagen termijn heengaat en persoonlijk waarschuwen, zodat hij nooit onverzekerd is. Het controleren van de wijzigingen op de polissen en in de clausules. Zorgen wanneer er te veel clausules op staan, dat deze veranderd worden of verdwijnen. Staan voor het product dat je adviseert. Wanneer onverhoopt geen schade uitgekeerd wordt terwijl jij dat als intermediair wel verwacht, dan in discussie gaan met de maatschappij. Als de verzekeraar niet uitkeert en jij vindt dat dit wel moet gebeuren, dan zelf bijpassen voor zover dat haalbaar is. Wanneer maatschappij grof is in niet uitkeren, dan afscheid nemen van deze verzekeraar. Jij adviseert en de maatschappij moet uitvoeren wat volgens de polisvoorwaarden van hen verwacht mag worden. Staan voor de belangen en de wensen van de klant. Wanneer deze niet redelijk zijn, dit ook tegen de klant zeggen.

Rendabel

Als iemand klant wil worden, dan ga ik inventariseren, risico’s bekijken, adviseren en geef ik premies door. Daar ben ik soms een dag mee bezig. Wordt het niets, dan kost het de klant ook niets en kost het mij een dag. U gelooft toch niet dat een mkb’er wil betalen voor een offerte? Pas na anderhalf tot twee jaar wordt een klant voor mij rendabel. Tot die tijd staan de bestede uren en inkomsten niet in verhouding. Het voordeel voor de klant is dat hij geen hoge aanvangskosten heeft en gespreid betaalt voor mijn dienstverlening.

Eén loket

Wij willen van het begin tot het eind de schakel tussen de klant en de verzekeringsmaatschappij zijn. Dat doen we door de provisie in de premie te verrekenen. Onze klanten weten dat en onze klanten willen dat ook. Zij willen één loket en niet steeds doorverbonden worden. Wij willen geen wirwar aan verschillende abonnementen aanbieden. Bijvoorbeeld alleen een abonnement voor het doornemen van verzekeringen, maar dan weer niet voor het controleren van de verzekeringen, want daar is dan weer een ander abonnement voor. Geen aparte abonnementen voor schadebehandeling. Als we dat gaan doen kunnen we de maatschappijen niet meer corrigeren en hebben de verzekeraars vrij spel. Dat is de dood in de pot voor advisering en bemiddeling.

Laten wij met z’n allen voor de belangen van de klant opkomen. Zij die dit op abonnementsbasis willen doen, ga je gang. Maar laat mij en mijn klant vrij in onze waarde als wij het op de bovengenoemde manier willen doen. Ik wens eenieder een prettige Kerst en een heel goed en gezond 2019 met leuke discussies.