Je kijkt al weken uit naar een weekendje Barcelona met vrienden. Helaas lig je op de avond voor vertrek klappertandend van de griep in bed. Je vrouw kijkt online op de productpagina van je annuleringsverzekering en ze stelt je teleur. Een annulering door niet-ernstige ziekten zoals griep is niet verzekerd. Er staat een groot rood kruis bij.

Elke schadeadviseur kan je vertellen dat het zo niet werkt. Als een arts vaststelt dat je om medische redenen niet in staat bent om te reizen, dan krijg je de annuleringskosten gewoon vergoed. De oorzaak van de fysieke malheur doet niet ter zake. Terecht overigens, want geen stewardess zou je rillend van de koorts het vliegtuig inlaten.

Toch is het wel wat verzekeraar Interpolis op het moment van schrijven op de website heeft staan. Het is tegenstrijdig met de polisvoorwaarden, maar het staat er. Dat is kwalijk omdat veel consumenten eerst online kijken voor ze een schade melden. Hoeveel verzekerden hebben geen claim ingediend vanwege deze tekst?

Nauwkeurigheid in online communicatie

Het gaat natuurlijk veel te ver om aan te nemen dat Interpolis op deze manier bewust de schadelast probeert te drukken. Deze tekst staat er om duidelijk te maken dat een beginnende neusverkoudheid een weekendtrip niet in de weg zit. Zonder bezoek aan een arts zul je de annuleringskosten in ieder geval niet vergoed krijgen. Maar dat is niet wat er staat.

Het voorbeeld laat zien hoe belangrijk het voor financieel dienstverleners is om uiterst nauwkeurig om te gaan met online communicatie. Tegelijkertijd vergroot het de uitdaging voor communicatieprofessionals om leesbaar en vooral begrijpelijk te blijven. Zo’n rood kruis en een halve zin zijn verleidelijk, maar hier werkt het averechts.

Op deze plek laat ik de komende maanden zien dat taal, communicatie en financiën regelmatig op gespannen voet met elkaar staan. Waarom begrijpelijkheid en duidelijkheid geen synoniemen zijn. Zodat verzekeraars van een voorjaarsgriep geen Spaanse griep maken.

Deze blog verscheen eerder als column in am:magazine 40.