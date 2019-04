‘De hofdames’ van Velázquez

Je ziet wat je wil zien. Zoals in die welbekende illustratie van die oude vrouw. Of is het toch een jongedame? Dit plaatje gebruiken we bij Voorzie in onze DISC-trainingen. Het gaat dan om perceptie.

Onbegrip ligt op de loer

Het blijft boeiend om te merken hoe verschillend mensen observeren. Dat is precies wat er ook gebeurt in communicatie. Hoe vaak gaat communiceren niet mis door verschillende interpretaties? Ze kunnen leiden tot spraakverwarring en onbegrip, in zakelijke en privérelaties.

‘De hofdames’ in perspectief

Verschillen in perceptie kun je echter beheersen. In de premaster Risicomanagement ‘De Ruimtemakers’ neemt vaste docent dr. Rob van Es elke aspirant-Ruimtemaker mee in zijn ‘Veranderdiagnose’. Als opmaat daar naartoe laat hij elke deelnemer het schilderij ‘De hofdames’ zien. Het schilderij is van de Spaanse kunstschilder Velázquez en hangt in het Museo del Prado in Madrid. Zonder voorkennis zou je gemakkelijk aan de dames voorbij kunnen lopen. Maar wie goed kijkt, vanuit verschillende perspectieven, ziet plots veel meer. Er blijkt een ‘onderstroom’ van macht in te zitten. En van onderdanigheid. Zelfs iets wat met technologische ontwikkelingen te maken heeft… Wat nog meer? Dat laat ik je graag door Rob van Es vertellen. Wat ík van dat kunstwerk leerde? Dat je eigen perceptie maar een deel is van de hele werkelijkheid.

‘Is het genoeg?’

Projecteer dit eens op Risicomanagement. Een gesprek over Risicomanagement met de directeur van een bedrijf levert snel een aantal risico’s op. In combinatie met goede tools heb je het complete spectrum gedekt. Althans, bezien vanuit jou en die directeur. Maar is dat genoeg? Hoe zou de risico-inventarisatie eruit zien als je er een HR-manager bij betrekt? Of een salesmanager? Een productiemedewerker? Allemaal kijken ze anders naar risico’s.

Onderstroom legt nóg meer bloot

Dat is precies waar het in de premaster Risicomanagement om draait. Je leert het hele risico-proces in een organisatie te faciliteren. Je neemt de observaties en meningen mee van mensen op verschillende posities in een organisatie. Je zorgt zo voor maximale betrokkenheid van al die mensen. Daarmee haal jij, als Ruimtemaker, de onderstromen uit de organisatie. Dat levert niet altijd leuke informatie op. Maar het is wel informatie, die je als eigenaar van een onderneming graag wilt hebben.

Zo schets je de hele werkelijkheid

Daarna breng je de risico’s gestructureerd in kaart. Zo schets jij als Ruimtemaker de hele werkelijkheid. Want jij beziet de risico’s vanuit verschillende perspectieven. Dankzij al die afzonderlijke inzichten en details. Presenteer ze aan je klant en die zal zeggen: ‘Zo had ik het nog niet bekeken’. Alsof hij naar De hofdames van Velázquez kijkt…

Gerard Rooks

business consultant Voorzie

De Ruimtemakers verzorgt de premaster Risicomanagement in samenwerking met de Universiteit Twente. Op 1 december 2016 start de 2e editie. We geven deelnemers weer een flink pakket bagage mee om het proces rondom risicomanagement te faciliteren. Deelnemen? Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Schrijf u hier in.