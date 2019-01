De kunst van het ontmoedigen

In een uitzending van Radar kwam weer eens sterk naar voren dat er veel onduidelijkheden zijn over het recht op en de noodzaak van contra-expertise na (brand-)schade. Er zijn veel klachten van verzekerden dat zij niet worden gewezen op het recht op contra-expertise, of dat dit wordt afgeraden.

Iedere verzekerde heeft na een schade vanaf het eerste moment het mooie recht om zich te laten bijstaan door een eigen deskundige/contra-expert. Deze mogelijkheid tot het verkrijgen van ‘equality of arms’ ten opzichte van de schade-expert namens assuradeuren is belangrijk.

Toch is het voor diverse partijen zoals verzekeraars en schade-experts een sport om verzekerden van dit recht te onthouden. Zij proberen verzekerden, die bijstand van een contra-expert willen, met valse argumenten te ontmoedigen gebruik te maken van dit recht. Er wordt hierbij gewaarschuwd voor negatieve consequenties en sancties die kunnen volgen.

Second opinion?

Als verzekerde de verzekeringsmaatschappij belt om aan te geven een contra-expert te willen, wordt meer dan eens beweerd dat ‘dit nog geen mogelijkheid is en pas kan bij een conflict’. Bij autoverzekeringen kan dit zo zijn, maar zeker niet bij brandverzekeringen. Daar mag vanaf het eerste moment na schade een eigen expert worden ingeschakeld. Iemand die in de emotionele en hectische beginfase de klappen van de zweep kent en voor verzekerde opvangt.

Langer duren?

Een veelgehoord argument om geen contra-expert te nemen is ‘dat de schaderegeling veel langer zal gaan duren’. Echter, het schaderegelingsproces zal in het belang van de verzekerde worden uitgevoerd. Transparantie, controle en onderbouwing spelen hierin een grote rol. Mocht het langer duren, dan is daar een reden voor in het belang van die verzekerde en ziet hij dit ook niet als een probleem. Zeker wanneer blijkt dat hij geheel schadeloos is gesteld en met een gerust hart en een zeker gevoel de toekomst in kan gaan.

Formele opstelling expert?

“Neem geen contra-expert want dan gaat de schade-expert zich formeel opstellen en krijgt u minder”, is een ander argument dat vaak wordt gebruikt door verzekeraars. Zou een expert anders de schade hoger vaststellen? Dat is vreemd! Volgens mij dient de schade conform de polisvoorwaarden en op basis van zakelijke argumenten geregeld te worden. Niet op basis goedwillendheid en emotie van de expert. Juist een reden om wel een contra-expert te nemen.

Aasgieren?

“Neem geen contra-expert, want dit zijn aasgieren.” Aasgieren maken misbruik van de ellende van anderen. Een contra-expert staat de verzekerde juist bij, nemen wel de tijd om verzekerde goed te informeren, te adviseren en hebben het doel om een verantwoord resultaat voor verzekerde te realiseren.

Vriendjespolitiek

Als het niet lukt om verzekerde de vrije keuze te ontnemen, tracht men een zakelijke vriend als contra-expert naar voren te schuiven. Dit is misschien nog veel kwalijker en schadelijker voor het belang van de verzekerde. Met een dergelijk advies bestaat een grote kans dat een Trojaans paard wordt binnengehaald. Natuurlijk moet verzekerde altijd een contra-expert nemen bij een grote(re) schade. Er zijn voor verzekerde simpelweg geen argumenten om het niet te doen. Alleen de angst die hen wordt ingeboezemd met deze negatieve verhalen over dit noodzakelijke consumentenrecht, houden verzekerden af.

Kies daarom zelf, door bureaus te vergelijken en referenties echt te controleren. Ga niet in zee met zzp’ers, met of zonder samenwerkingsverbandjes. Kies voor een serieus bedrijf met een volwaardig en hoogopgeleid team van registerexperts. Kies voor kwaliteit en hiermee voor uw eigen recht. Zeker bij dit soort complexe zaken met grote financiële belangen voor zowel ondernemer als particulier.