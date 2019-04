De zelfrijdende auto: verzekeraars moeten zelf nog flink sturen

Want als de auto zelf rijdt, is de bestuurder dan nog wel aansprakelijk bij ongevallen? Zo nee, wie dan wel? Vragen die de verzekeringsmarkt zeer binnenkort moet kunnen beantwoorden. Er is dus een flinke klus te klaren.

Knap staaltje techniek

Elon Musk, CEO van Tesla, denkt dat in de toekomst mensen passagier zijn in het verkeer en dat auto’s de rol van bestuurder innemen. Straks stappen we in de auto en kunnen we vervolgens de krant lezen of wat e-mails beantwoorden. De voordelen van deze nieuwe technologie zijn niet op één hand te tellen. De zelfrijdende auto neemt het stuur van de bestuurder helemaal over. Denk aan het zelf aanpassen van de snelheid, afremmen op een bepaalde afstand of zelf van rijbaan veranderen. Kortom, een knap staaltje techniek.

Gevolgen voor verzekeraars

Om de zelfrijdende auto ook daadwerkelijk deel van ons dagelijks bestaan te maken, moeten we goed verzekerd zijn, juist dit blijkt een lastige kwestie. Om maar even wat onderzoeken aan te halen: de Amerikaanse overheid heeft berekend dat het aantal ongelukken door zelfrijdende technologie uiteindelijk met 81% zal dalen. Deze forse daling van het aantal ongelukken zal uiteindelijk leiden tot een groot verlies aan inkomsten voor verzekeraars, die momenteel nog een derde van hun inkomsten halen uit autoverzekeringen.

Het Verbond van Verzekeraars voorspelt dat dit verlies in Nederland zal uitkomen op € 1,3 mld. Ook het Britse vakblad InsuranceDay haalde onlangs nog een onderzoek aan en voorspelt dat in 2020 de premies van autoverzekeringen gehalveerd zullen zijn. Bovenstaande cijfers tonen aan dat het verdienmodel op de schop moet. De kop in het zand steken is simpelweg geen optie meer. Verzekeraars zullen snel met een plan op de proppen moeten komen. Ondanks dat wet- en regelgeving op dit gebied nog achterloopt, zijn er nu al wel stappen die gezet kunnen worden om klaar te zijn voor de toekomst.

Complexe klantgegevens

Een van de stappen is het in kaart brengen van klantbehoeften, want dat is het uitgangspunt voor verdere dienstverlening. Immers zullen klantbehoeftes gaandeweg veranderen. Niet iedereen zal bijvoorbeeld direct te porren zijn voor een zelfrijdende auto, en diegene die dat wel zijn eisen een goedkopere of ander type verzekering. Om de klant niet te verliezen zullen verzekeraars dus aparte polissen moeten ontwikkelen met verschillende premies; een voor de klant met een zelfrijdende auto en een voor de klant die liever zelf aan het stuur zit.

Al met al werkt deze ontwikkeling complexiteit in de hand. Een grotere diversiteit in het klantenbestand, nieuwe producten en diensten en een hoeveelheid aan informatiestromen kenmerken de toekomst. Om nieuwe risico’s te kunnen berekenen moeten meer en continu veranderende klantgegevens worden geregistreerd. Om hier efficiënt en gelijktijdig klantgericht mee om te gaan zullen méér klantgegevens moeten worden geregistreerd. Verzekeraars moeten nu actie ondernemen om mee te gaan met deze technische ontwikkeling. Een systeem dat de nieuwe complexiteit in klantgegevens kan vastleggen is alvast stap één.