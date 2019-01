Belofte maakt schuld

Onlangs benaderde de penningmeester van een Vereniging van Eigenaren mij voor advies over de brandverzekering van het complex waarvan hij bestuurder is. Hij had de opdracht gekregen de eigenaarsbelangen mee te verzekeren bij de verzekering van het appartementencomplex. Het betrof de door eigenaars zelf aangebrachte verbeteringen, waaronder keukens, badkamers en soms zelfs airconditioning. Het ging daarbij om zeer aanzienlijke bedragen van tenminste enkele tienduizenden euro’s per appartement en in veel gevallen zelfs meer dan een ton.

De (aspirant) verzekeraar had laten weten dat de eigenaarsbelangen zonder probleem konden worden meeverzekerd en dat bij voortaxatie door een taxateur, waarmee deze verzekeraar een samenwerking had, bovendien sprake zou zijn van een garantie tegen onderverzekering. Enfin, de taxatie werd uitgevoerd en het was deze penningmeester opgevallen dat de taxateur geen enkel appartement aan de binnenzijde had geïnspecteerd en dat geen specifiek bedrag voor eigenaarsbelangen was opgenomen in zijn rapport. Aan mij de vraag hoe dat kon. Het kwam mij ook niet zo waarschijnlijk voor.

Een telefoontje met de contactpersoon bij deze verzekeraar maakte het al snel duidelijk. Die garantie tegen onderverzekering gold alleen bij partiële schade. Mijn vraag wat dan zou gebeuren bij totaal verlies werd doodleuk beantwoord met de mededeling dat dan een vast bedrag zou worden uitgekeerd. “Welk bedrag dan?”, vroeg ik. “Het standaardbedrag waar de taxateur van uitgaat, dat is bijvoorbeeld € 15.000 voor een keuken”. Dus als er een inbouwkeuken uitbrandt die een waarde vertegenwoordigt van € 50.000 is de uitkering slechts € 15.000? “Ja, dat klopt wel, ja”, was het simpele maar tevens verbijsterende antwoord.

Een schone taak voor de schade-expert om dat aan gedupeerde uit te mogen leggen wanneer het zover zou komen. Mijn advies aan deze penningmeester daarom: Laat voor de eigenaarsbelangen een gespecificeerd bedrag op de polis zetten en ga niet af op schone beloften die, wanneer puntje bij paaltje komt, niet zullen worden ingelost. En mijn verzoek aan verzekeraars: beloof toch niet zo veel waar een verzekering nu eenmaal altijd zijn beperkingen kent en kwaliteit een prijs heeft. Het is gemakkelijker uit te leggen dat mooie voorwaarden en hoge verzekerde waarden een hogere premie vereisen dan waarom een verzekerde een schade niet betaald krijgt omdat voorwaarden van kracht zijn waarvan hij zich bij het afsluiten van de verzekering niet bewust was.