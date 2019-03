Ga naar een echte adviseur!

Degenen die ons kennen weten dat wij nooit een fan van vergelijkingssites zijn geweest. Die sites doen alsof ze consumenten onafhankelijk de weg wijzen in het doolhof van verzekeringen. Maar ook dan ontbreekt het de computerende consument aan advies. Want achter de façade van de vergelijkingssite gaat niet een adviseur maar een kille sluiter schuil die de meest biedende aanbieder een vooraanstaand plekje in zijn vergelijking biedt. En dat wordt die consument niet verteld.

Vergelijkingssites vergelijken niet alleen maar zijn ook actief als bemiddelaar. Ik gebruik bewust het woord tussenpersoon niet, laat staan adviseur. Nadat de consument op zo’n site zijn ‘beste aanbod tegen de laagste prijs’ heeft gevonden, verandert de vergelijker in een bemiddelaar. En wordt in die rol door de aanbieder beloond. Achmea is natuurlijk niet voor niets eigenaar geworden van Independer!

Betekent dat dat de klant dan goed is geadviseerd? Ik denk van niet. Neem alleen maar onderwerpen als ‘garantie tegen onderverzekering bij inboedel- en woonhuisverzekeringen’ en ‘nieuwwaarderegelingen bij autoverzekeringen’. Dat zijn duidelijke voorbeelden van onderwerpen waar advies broodnodig is.

Natuurlijk, iedereen kan zelf een verzekering afsluiten. Helemaal mee eens! Maar de financieel onbewuste consument die denkt zijn risico’s dan het beste geregeld te hebben, overziet de consequenties van zijn simple risk klikgedrag niet. Want die staat echt niet stil bij het risico van onderverzekering als hij daarover niet geadviseerd wordt. Zonder advies komt die aap pas bij schade uit de mouw.

In weerwil van de simple risk propagandisten die beweren dat de rol en de functie van de adviseur tot nul is teruggebracht en van generlei waarde meer is, ben ik er nog steeds van overtuigd dat particuliere schadeverzekeringen wel degelijk en nog steeds adviesproducten zijn. Gelukkig bewijzen onze tussenpersonen elke dag dat zij bij schadeverzekeringen wel degelijk een rol en functie hebben.

Tussenpersoon, nu moet u zich alleen nog achter de oren krabben en nadenken hoe u die consument daarvan overtuigt!